Üye Girişi
Haberler

Pamukkale Travertenleri Gün Batımında Hayran Bırakıyor

Pamukkale Travertenleri Gün Batımında Hayran Bırakıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'deki Pamukkale travertenleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken eşsiz gün batımı manzaraları ile önemli bir turistik cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Tarihi Hierapolis Antik Kenti ile birlikte ziyaret edilen alan, fotoğraf tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline gelmiştir.

Yerli ve yabancı Turistlerin Türkiye'deki en çok tercih edilen ziyaret yerlerinden Denizli'de bulunan Pamukkale travertenleri, gün batımında eşsiz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğası ve tarihi ile binlerce turiste ev sahipliği yapan Pamukkale travertenleri her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Tarih ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekanlarından olan alan eşsiz yapısı ile beyaza bürünen alanlar görenleri mest ediyor. Havadan gün batımında çekilen görüntülerde turistlerin en çok ziyaret edip fotoğraf çektirdiği havuzlar ilginç manzaralar oluşturuyor. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti de tarihi ile ayrıca ilgi görüyor. Yıllara meydan okuyan antik tiyatro, güneşin batışını fotoğraflamak isteyenler tercih ettiği alanların başında geliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

 Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde ortalık karıştı

Kayyum atanan belediyenin önünde ortalık karıştı
İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.