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Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Eğlenceli Gün

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Eğlenceli Gün
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Erzurum'da düzenlenen etkinlikte Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri müzik ve halaylarla eğlendi. 'Meleklerle Bir Gün' projesi kapsamında yapılan organizasyonda çeşitli yarışmalar ve aktivitelerle gençler keyif dolu bir gün geçirdi.

Erzurum'da Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri düzenlenen programda müzik ve halaylarla coştu, gönüllerince eğlendi.

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Yakutiye Gençlik Merkezi'nin "Meleklerle Bir Gün" projesi kapsamında hazırlanan etkinlikte bir araya geldi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte halat çekme, şişe ve sandalye kapmaca, survivor parkuru gibi çeşitli eğlenceli yarışmaların yanı sıra resim ve yüz boyama da yapıldı. Gençler müzik ve halaylarla coştu, gönüllerince eğlendi.

Gençlik liderleri Esra Arslan ve Fırat Altunok farkındalık oluşturan etkinlikte çocukların unutamayacakları, dolu dolu bir gün geçirdiklerini dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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