Palandöken Kaymakamlığı ve jandarma, Yukarı Yenice Köyü'nde kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Palandöken Kaymakamlığı ve jandarma görevlileri Yukarı Yenice Köyü'nde kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) Palandöken Proje Ofisi'nden Kübranur Karaca'nın koordinesinde Jandarma Komutanlığı'nca Yukarı Yenice Köyünde ikamet eden kadınlara KADES Projesi anlatıldı. Görevliler bir araya geldikleri kadınlara, acil durumlarda KADES uygulamasına girerek tek tuşla kolluk kuvvetine nasıl ulaşabileceği, şiddete maruz kalanların hangi haklardan yararlanabileceği ve nerelere müracaat edebileceği ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. - ERZURUM