Palandöken Kayak Merkezinde Yılbaşı Heyecanı
Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonunda kayak severler pistlerin mükemmel olduğunu dile getirdi. Yediden yetmişe herkes kayak coşkusunu yaşadı.
Yılbaşına az bir zaman kala Palandöken Kayak Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.
Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de hafta sonunda renkli görüntüler yaşandı. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayak severler pistlerin mükemmel olduğunu dile getirdiler.
Büyük bir yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de yediden yetmişe kayak coşkusu vardı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükler kar yağışı altında kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı. - ERZURUM