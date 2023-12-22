Palandöken Kayak Merkezi Yılbaşı Öncesi Yoğun İlgi Görüyor

Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi kayak severlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de birçok kayak merkezi henüz sezonu açamazken Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak severler kayağın ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Ejder3200 Palandöken Kayak Merkezinde tüm pistlerin açıldığını ve sezonun büyük bir coşkuyla devam ettiğini sosyal medya üzerinden görüntülerle paylaştı.

Yüzde 60 doluluk oranına ulaşan Palandöken Kayak Merkezinde önümüzdeki hafta bu oranın yüzde yüz seviyelerine çıkması bekleniyor. - ERZURUM