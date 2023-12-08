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Palandöken Kayak Merkezi'nde Sezon Erken Açıldı

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Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak coşkusu yaşanıyor. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde pistler hazır durumda ve tatilciler kayağın keyfini çıkarıyorlar.

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak coşkusu yaşanıyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte kayakseverler adeta Palandöken'e akın etmeye başladı. Merkezde yer alan tüm pistlerin kullanıma hazırlandığı Palandöken'de Türkiye'nin farklı illerinden tatil için gelen kayakseverler kayağın keyfini doyasıya yaşıyorlar.

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, Türkiye'de sezonu ilk olarak açan merkez olduklarını ifade ederek yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirtti. Pandemi ve deprem nedeniyle beklentilerden uzak geçirdikleri 3 sezonun ardından bu sezondan umutlu olduklarını söyleyen Akça, "Şu an erken rezervasyonlarımız devam ediyor. Kayak Merkezi olarak şu anda yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Yılbaşı öncesi bu oranın artacağını düşünüyoruz. Şu anda pistlerimiz çok iyi durumda. Kayakseverlerimiz gelmeye başladı. Güzel bir sezon geçirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan kayak için Erzurum'a gelen kayakseverler ise Palandöken'i muhteşem bulduklarını dile getiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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