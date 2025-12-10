Haberler

Palandöken'de kayak keyfi başladı


Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu suni karlama ile hazırlanan pistlerde başladı. Kayak severler, uzun pistler ve mükemmel kar kalitesi ile keyifli bir deneyim yaşamaya davet ediliyor.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak keyfi başladı. Merkezde kar az olsa da suni karlama ile pistler sezona hazırlanıyor.

Uzun kayak pistlerine ev sahipliği yapan Palandöken, destinasyon, kayak ve eğlenceyi bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kayak sezonunu ilk açan merkez olması ve uzun süre kayak sporuna elverişli olması ile bilinen Palandöken'de kayak severler yavaş yavaş pistlerde boy göstermeye başladı. Palandöken'e tatile gelen vatandaşlar, herkesi bu güzellikleri yaşamaya davet etti.

Sway Hotel Genel Müdürü Ömer Akça, otel işletmecileri olarak hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Şu anda kar az olsa da suni karlama ile pistlerimizi hazırladık. Türkiye'de ilk kez kayak Palandöken'de başladı. Rezervasyonlarımız hızlanmaya başladı. Talepler daha çok yurt içinden geliyor" dedi.

Pist uzunluğu 87 kilometreyi buluyor

Palandöken'deki pistler, toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunuyor. Toz kar, ince, hafif ve taze karın gevrek halini temsil ediyor. Bu kar yapısı kayakçılar için en iyi imkanları sağlayarak pürüzsüz bir yüzey sunuyor. Bu da daha iyi bir kayma deneyimi anlamına geliyor. İnce kar tabakası, daha iyi manevra yapma ve hızlı kayma imkanı veriyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde farklı zorluk seviyelerine sahip toplam 56 adet pist bulunuyor. 30 adet kolay seviye pist, 12 adet orta seviye pist, 9 adet profesyonel pist, 5 adet doğal pist bulunuyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise, bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik piste sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu 87 kilometreyi buluyor. En uzun kayak parkuru 12,5 kilometre uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
