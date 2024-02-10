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Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluk

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Hafta sonu tatilini Palandöken Kayak Merkezi'nde geçiren kayak severler yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle birlikte sabah erken saatlerden itibaren Palandöken Kayak Merkezine gelen kayak severler güneşli bir havada kayağın ve karın keyfini doyasıya yaşadılar. Palandöken'in muhteşem bir kayak merkezi olduğunu ifade eden kayak severler, 'Pistler çok güzel. Havada güneşli olunca kayak keyfi doyumsuz oluyor. Tüm kayak severleri Palandöken'e bekliyoruz' diye konuştular. Çocuklar kızak keyfi yaşarken, büyükler pistlerde kayak keyfi yaparak hafta sonu tatilini gönüllerince yaşadılar. - ERZURUM

Hafta sonu tatilini Palandöken Kayak Merkezi'nde geçiren kayak severler yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle birlikte sabah erken saatlerden itibaren Palandöken Kayak Merkezine gelen kayak severler güneşli bir havada kayağın ve karın keyfini doyasıya yaşadılar.

Palandöken'in muhteşem bir kayak merkezi olduğunu ifade eden kayak severler, "Pistler çok güzel. Havada güneşli olunca kayak keyfi doyumsuz oluyor. Tüm kayak severleri Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştular.

Çocuklar kızak keyfi yaşarken, büyükler pistlerde kayak keyfi yaparak hafta sonu tatilini gönüllerince yaşadılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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