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Palandöken Kayak Merkezi'nde Çocukların Kızak Keyfi

Palandöken Kayak Merkezi'nde Çocukların Kızak Keyfi
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Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından sezonun erken açılmasıyla birlikte aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşıyor. Piste gelenler, kar kalitesinden memnun. Aileler, herkesi Palandöken'e kayak yapmaya davet ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukların kızak keyfi zaman zaman güldüren anlara da sebep oluyor.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken açılmıştı.

Aralık ayının ilk haftasında başlayan kayak keyfi özellikle hafta sonunda Palandöken'de renkli görüntüler oluşturdu. Pistlere zaman zaman da suni karla destek veriliyor. Erzurum ve çevre illerden Palandöken'e gelen kayak severler kayak güzel anlar yaşadı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükleri kayak yapmanın tadını çıkardı.

Güneşli havada çocuklarıyla birlikte kayak yapan aileler, "Palandöken çok güzel. Sezonun erken açılmasından dolayı çok mutluyuz. Kar kalitesi ve pistler çok güzel. Herkesi Palandöken'e kayak yapmaya davet ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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