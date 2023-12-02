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Palandöken Kayak Merkezi'nde Çocukların Kızak Keyfi

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Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken açıldı. Hafta sonunda çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükler de kayak yapmanın tadını çıkardı.

Palandöken kayak Merkezi'nde hafta sonu çocukların kızak keyfi yaşandı.

Erzurum'da son bir haftada etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken açıldı.

Geçtiğimiz yıllara aralık ayının ilk haftasında başlayan kayak keyfi hafta sonunda Palandöken'de renkli görüntüler oluşturdu. Erzurum ve çevre illerden hafta sonu tatili için Palandöken'e gelen kayak severler kayak keyfi yaşadı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükleri kayak yapmanın tadını çıkardı.

Aileler güneşli hava çocuklarıyla birlikte kayak yaparken "Palandöken çok güzel. Sezonun erken açılmasından dolayı çok mutluyuz. Kar kalitesi ve pistler çok güzel. Herkesi Palandöken'e kayak yapmaya davet ediyoruz" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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