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Palandöken Kayak Merkezi Hafta Sonu Kayak Severlerle Dolduruldu

Palandöken Kayak Merkezi Hafta Sonu Kayak Severlerle Dolduruldu
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Dünyanın en uzun ve dik kayak pistlerine sahip Palandöken, kayak sezonunun en kalabalık günlerini yaşıyor. Mükemmel kar kalitesi, çeşitli yarışmalar ve geniş konaklama seçenekleriyle kış sporları tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip önemli bir kayak merkezi olan Palandöken, hafta sonu adeta kayak severlerle doldu taştı.

Toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunan Palandöken'deki pistler kayakçılar için en iyi şartları sağlıyor. Bu günlerde sezonun en kalabalık ve yoğun günlerini yaşayan Palandöken'de aynı zamanda çeşitli kategorilerde kayak, kar voleybolu ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor. Bölgede dördü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunurken, kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcut. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 5 bin 530 kişiyi kapsıyor. Bu imkanlar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 kolay pist, 12 orta pist, 9 profesyonel (zor) pist ve 5 doğal pist olarak sıralanıyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km'lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km'yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliniyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. Palandöken sadece muhteşem kayak pistleriyle değil, aynı zamanda kar üzerinde birçok heyecan verici aktivite ile de ünlü bir kayak merkezi. Palandöken'de yaşayabilecek bazı unutulmaz deneyimler ise; yamaç paraşütü, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve buz duvarı tırmanışı olarak önplana çıkıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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