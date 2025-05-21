Palandöken Ekonomi Forumu'nda ETÜ Mensuplarına Başarı Belgeleri Takdim Edildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) paydaşı olduğu Palandöken Ekonomi Forumu'nda görev alan ETÜ mensuplarına ve öğrencilerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" ana temasıyla 26-27 Nisan tarihlerinde 27 farklı ülkeden 40 konuşmacının katıldığı; dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik eşitsizlikler gibi küresel gündemin öncelikli başlıklarının ele alındığı Palandöken Ekonomi Forumu'nun başarıyla düzenlemesinde önemli rol oynayan ETÜ mensupları ve öğrencileri için başarı belgesi takdim programı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, akademisyenler ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Çiftçi: "Erzurum, Büyük Organizasyonları Başarıyla Gerçekleştiriyor"

Programda konuşan Vali Çiftçi, Erzurum'un özellikle 2025 yılında ev sahipliği yaptığı büyük ölçekli organizasyonlarla önemli bir atılım içinde olduğunu ve Palandöken Ekonomi Forumu'nun bu çabanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek: "2025 yılında hem Ekonomik İş birliği Teşkilatı Turizm Başkenti hem de Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanını taşıyan şehrimiz, önemli organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 26 Nisan tarihinde üç büyük etkinliği bir arada gerçekleştirdik. Palandöken Ekonomi Forumu, Kariyer Fuarı ve Turizm Başkenti etkinliklerinin açılışı. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın katılımıyla düzenlenen bu programlar ilimiz için tarihi nitelikteydi. Şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sunan bu büyük organizasyonların başarısı, ancak kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu. Bu vesileyle Rektör hocalarımıza, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Çakmak: "Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz"

Palandöken Ekonomi Forumu'nda gösterilen üstün gayret ve örnek dayanışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise: "Palandöken Ekonomi Forumu'nun başarıyla gerçekleşmesinde en büyük paylardan biri başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan olmak üzere yaklaşık 30 kişiden oluşan ve gece gündüz demeden çalışan ekibimize ait. Tabii etkinlik süresince büyük bir özveriyle katkı sunan öğrencilerimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Farklı bölümlerden gönüllü olarak görev alan bu genç arkadaşlarımız, havaalanından otellere, panel salonlarından protokol alanlarına kadar her yerde misafirlerimize destek oldular. Programından ardından ziyaretimize gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, gençlerinizin güler yüzlü, sabırlı ve yardımsever tutumlarından dolayı özellikle teşekkür etmeye geldiğini ifade etti. Bu teşekkür sadece şahsıma değil, tüm ETÜ Ailesine edilmiş bir teşekkürdür. Bu vesileyle programda görev alan tüm personelimize ve öğrencilerimize şahsım adına da gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve Rektör Çakmak, Palandöken Ekonomi Forumu'nda görev alan personeli ve öğrencileri tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti. - ERZURUM