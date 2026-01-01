Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı coşkusu
Erzurum'un gözde kış turizmi merkezi Palandöken, yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla meşaleli kayak gösterileri ve havai fişek eşliğinde yeni yıla girdi. Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.
Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'de yılbaşı tatilini geçiren yerli ve yabancı misafirler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlenerek doyasıya dans ettiler.
Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 sevilerinde olduğu Palandöken Kayak Merkezi'nde kar altında yapılan yeni yıl kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.
Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kayak merkezinde tatilciler karın ve kayağın keyfini doyasıya yaşadılar. - ERZURUM