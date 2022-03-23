Palancıoğlu: "İklime uygun ağaçlandırma yapılarak, ilçenin ağaç haritası çıkarılacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Palancıoğlu: "İklime uygun ağaçlandırma yapılarak, ilçenin ağaç haritası çıkarılacak"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde yer alan kentsel ağaçların künyesinin çıkarılarak Kayseri iklimine, bölgesine ve yüksekliğine en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde yer alan kentsel ağaçların künyesinin çıkarılarak Kayseri iklimine, bölgesine ve yüksekliğine en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.

Parklar ile yeşil alanlarda bulunan ancak şehir yaşamına uygun bulunmayan daha da önemlisi insan sağlığı açısından alerjik ve solunum rahatsızlığına sebep olan kavak türü ağaçların dikiminin yapılmadığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir yerleşime ve insan sağlığına uygun olan hem estetik hem de iklim ve yükseklik şartlarına denge sağlayan çınar, mavi ladin, top akasya, huş, kestane ve ıhlamur gibi fidanların dikilmesine ağırlık verileceğini kaydetti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, ilk ve sonbahar döneminde yine halkında katılımı ile 15-20 yaşlarında fidanların toprakla buluşturulacağını ve Kayseri'ye kazandırılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title