PAKUT enkazdan 3 kişiyi sağ olarak kurtardı

Pamukkale Belediyesinin Hatay'a gönderdiği Pamukkale Arama Kurtarma Timi'nin (PAKUT) ikinci ekibi, biri engelli olmak üzere 3 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Pamukkale Belediyesinin Hatay'a gönderdiği Pamukkale Arama Kurtarma Timi'nin (PAKUT) ikinci ekibi, biri engelli olmak üzere 3 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

10 ilde yıkıma ve can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Pamukkale Belediyesi bölgeye ekipler gönderdi. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'a PAKUT, 4 araç ve 18 kişilik ekiple gitti. Hatay'ın merkezinde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek veren PAKUT ekipleri yoğun çaba harcadı. Yıkılan Akademi Apartmanı'nın enkazından engelli Kadir Bayraktar ve Buket Yalçın ile Sümeyye Köçek sağ olarak kurtarıldı. Saatler süren titiz çalışmaların sonuç vermesi, görev yapan arama kurtarma ekiplerine moral oldu.

Pamukkale Belediyesi, deprem bölgesinde araç desteği de sağlıyor. Daha önce 30 tonluk paletli ekskavatör ve bir tır ile 4 personeli Hatay'a gönderen Pamukkale Belediyesi, bölgede ihtiyaç olan 3 araç ve 11 personeli daha Hatay'a yolladı.

Öte yandan depremin hemen sonrasında başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Pamukkale Belediyesinin YSE'deki ana hizmet binasına gelen binlerce vatandaş, deprem bölgesine gönderilmek üzere malzemeleri teslim ediyor. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan çadır içi soba, uyku tulumu, battaniye, eldiven, atkı, bere, mont, bot, bebek bezi, ıslak mendil, havlu peçete, peçete, el feneri, her türlü giysi, pil, biberon ve inşaat eldiveni gibi malzemeler toplanarak Hatay'a gönderilecek. - HATAY