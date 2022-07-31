"Pakize" ve yavruları antik kentin maskotu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Pakize" ve yavruları antik kentin maskotu oldu

'Pakize' ve yavruları antik kentin maskotu oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yaşayan "Pakize" isimli kedi ve yavruları bölgenin maskotu oldu.

 - Güncelleme:

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yaşayan "Pakize" isimli kedi ve yavruları bölgenin maskotu oldu.

Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları ile bölgenin tarihi gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren arkeologlara "Pakize" ismi verilen kedi ve yavruları eşlik ediyor. Antik kentin etrafından ayrılmayan kediler, hem arkeologların hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tarihi yapıların üzerinde vakit geçiren kediler, herkes tarafından seviliyor.

"Antik kentin maskotu oldular"

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Kazı Birim Sorumlusu arkeolog Koray Erdoğan, kazı çalışmaları başlatılmadan önce de kedilerin bu bölgede yaşadığını belirterek, "Pakize şu an yine hamile. Yeni yavrularını da yine burada doğuracak. Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün de talimatlarıyla Prusias Ad Hypium ve kazı ekibi onlara ev sahipliği yapıyor. Onlar da bize bir noktada ev sahipliği yapıyor. Kazının ve antik kentin maskotu oldular. Allah bize ömür verdiği sürece onlara burada ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu alanın maskotu oldukları için ziyaretçiler de artık Pakize ve yavrularını arıyorlar" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz Düzce Efes kedi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title