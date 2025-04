Pakistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Yapıldı

Pakistan'ın Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Yousaf Junaid konuklarını ağırladı.

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra başkentteki yabancı misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı.

Program çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in bir Türkiye dostu olduğunu ve uzun yıllardır Türkiye'de hizmet etmiş hem iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş hem de Türkiye'yi fevkalade yakından tanıyan değerli bir insan olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Pakistan arasındaki bu dostluk ilişkilerinin düzeyine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Yüksek düzeyde stratejik iş birliğine dönüşmüş olan ikili ilişki aslında sadece iki devlet arasındaki ilişkiden ibaret değil, iki halkın tarihin derinliklerinden gelen kalpten kalbe büyük köprülerle kurulmuş olan sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale Savaşı sırasında Muhammed İkbal'in ağlayarak yaptığı konuşma hepimizin hafızalarında"

Kurtulmuş, Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı döneminde Pakistan'ın Türkiye'ye yapmış olduğu yardımları da hatırlatarak, "Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde Pakistan halkının vermiş olduğu fevkalade yüksek desteği unutmamız asla mümkün değildir. Pakistan'ın kadınlarının o zor günlerimizde yüzüklerini, bileziklerini, küpelerini vererek Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesine verdiği destek hepimizin hafızalarında, hepimizin zihnindedir. Çanakkale Savaşı sırasında Lahor Meydanı'nda Muhammed İkbal'in ağlayarak yaptığı konuşma hepimizin hafızalarında, hepimizin zihnindedir" açıklamasında bulundu.

"Türk milleti olarak 1947'den itibaren her zaman Pakistan halkıyla beraber olduk"

Kurtulmuş, Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisine de vurgu yaparak, "Ne zaman dara düşsek, dost kötü günde belli olur hükmü gereğince Pakistanlı kardeşlerimizin hemen yanı başımızda olduğunu hissettik. Bunun son göstergesi de 2023 yılının 6 Şubat'ında yaşadığımız fevkalade yıkıcı depremden hemen sonra yarı başımızda saatler içerisinde Pakistanlı dostlarımızı görmemiz olmuştur. Türkiye olarak, Türk milleti olarak Pakistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren 1947'den itibaren her zaman Pakistan halkıyla beraber olduk. Her zaman Pakistan'ın zor zamanlarında yanında olduk" diye konuştu.

"Pakistan ve Türkiye arasındaki bu dostluk kardeşlik ilişkisi fevkalade güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ediyor"

Her türlü doğal afette, her türlü düşmanlıkta Pakistan halkının yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Kurtulmuş, Türkiye olarak Pakistan'ın tezlerini de her türlü uluslararası platformda savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Kurtulmuş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrıca özellikle son yıllarda Pakistan ve Türkiye arasındaki bu dostluk kardeşlik ilişkisi fevkalade güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ediyor. Savunma sanayinde, ticarette, sanayide, eğitimde fevkalade güçlü ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca şunu da açıkça söylemek gerekir ki, uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye ile Pakistan arasındaki bu istisnahi ilişki örnek gösterilecek, fevkalade zor görülecek ve giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir. Türkiye ile Pakistan arasındaki bu sağlam dostluk ilişkisinin, özellikle dünyanın fevkalade zor bir süreçten geçtiği, şu günlerde çok daha büyük bir ihtiyaç olduğu, bu dostluğumuzu çok daha kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz gerektiği de açık bir gerçektir." - ANKARA