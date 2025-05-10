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Pakistan Hindistan'a Karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu' Başlattı

Pakistan Hindistan'a Karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu' Başlattı
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Pakistan hükümeti, Hindistan'a yönelik 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattığını açıkladı. Operasyon, Hindistan'ın askeri üslerini hedef alırken, siber saldırılarla Hindistan'ın elektrik şebekesinin büyük bir kısmı devre dışı bırakıldı. İki ülke arasındaki gerilim artarken, her iki taraf da karşılıklı saldırılara devam ediyor.

Pakistan hükümeti, Hindistan'a karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarda kullandığı askeri üslerin hedef alındığı bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim tırmanırken, Pakistan'dan Hindistan'ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan'a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu. Hindistan'daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

Hindistan Sindoor Operasyonu'nu başlatmıştı

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı.

Pakistan "karşılık" uyarısında bulunmuştu

Günün erken saatlerinde Pakistan hükümetinden yapılan son açıklamada, Hindistan ordusunun ülkedeki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirilmişti. Füzelerin Pakistan'ın hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtilen açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" uyarısında bulunulmuştu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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