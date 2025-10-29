Pakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü sevinçle kutlandı. Başkentteki Pakistan Anıtı'nda iki ülkenin bayrakları törenle göndere çekilirken, Pakistan Ulusal Sanatlar Konseyi'nde (PNCA) de çeşitli halk oyunları ve müzik performanslarından oluşan düzenlendi. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da etkinlikte konuşma yaptı. Büyükelçi Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e tüm haftayı "Pakistan- Türkiye Dostluk Haftası" olarak ilan etmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, bunun iki ülke halklarının kalplerindeki kardeşliğin bir yansıması olduğunu söyledi. Neziroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, siyasi ilişkilerle eş seviyeye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Büyükelçi, Türkiye ve Pakistan arasında ticaret, yatırım, turizm ve eğitimin yeni işbirliği alanları teşkil ettiğine dikkat çekerken, Pakistan'ın savunma sektöründe de güvenilir ve değerli bir ortak olduğunun altını çizdi. Neziroğlu ayrıca, Türkiye'nin her türlü terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında yer aldığını vurguladı. Büyükelçi Neziroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Pakistan'ın kurucularından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın miraslarını yaşatmak ve ülkeler arasındaki sarsılmaz kardeşliği gelecek nesillere aktarmak için el ele çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye-Pakistan arasındaki ilişkiler yeni bir seviyeye ulaştı"

Pakistan Başbakanı Şerif'in Gençlik Programı Başkanı Rana Mashhood Ahmad Khan da Pakistan Anıtı'ndaki törende konuştu. Khan, Pakistan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri vurgulayarak, iki ülke halkının kalbinin birlikte attığını ve Türkiye'nin Pakistan'ın zor zamanlarında sürekli yanında yer aldığını söyledi. Khan ayrıca, 31 Ekim Cuma gününde Cinnah Kongre Merkezi'nde kapsamlı bir programın planlandığının altını çizerken, Türkiye-Pakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını söyledi. - İSLAMABAD