Pakistan'da ilk teravih namazı

Pakistan'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Pakistan'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Ülkenin dört bir yanında kılınan teravih namazlarıyla Pakistan halkı, Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşıladı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Memon Camii'nde de Ramazan ayının gelişini kutlamak ve ibadetlerini yapmak isteyenler bir araya geldi. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı / Yerel