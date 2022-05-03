Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı - Haberler

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Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

Pakistan'da bayram namazını kılmak için binlerce kişi Karaçi'deki namazgaha akın etti.

Pakistan'da bayram namazını kılmak için binlerce kişi Karaçi'deki namazgaha akın etti.

Ülkede binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için Karaçi'deki namazgahta bir araya geldi. Binlerce kişi saf tutarak, birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından ülkenin refahı ve tüm Müslüman alemi için dualar edilirken, Pakistanlılar birbirlerinin bayramlarını kutlayarak, kucaklaştı. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pakistan, Müslüman, Karaçi, Bayram, Yerel, Haberler

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