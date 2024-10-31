Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, Uçaktan İnerken Bacağını Kırdı
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Dubai Havaalanı'nda uçaktan inerken bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Zardari'ye dört hafta istirahat önerdi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, uçaktan inerken bacağını kırdı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında bacağını kırdı. Zardari'nin, Dubai Havaalanı'nda uçaktan indiği sırada bacağını kırdığı ve derhal hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Zardari'nin bacağının doktor kontrolünün ardından alçıya alındığı ve dört hafta istirahat etmesini tavsiye ettiği belirtildi. - DUBAİ