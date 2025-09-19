Haberler

Pakistan Büyükelçiliği'nde Hazreti Muhammed'in Doğum Yıldönümü Programı Düzenlendi

Pakistan Ankara Büyükelçiliği, Hazreti Muhammed'in doğum yılı dolayısıyla bir program düzenleyerek, Müslüman ülkelerin vatandaşlarını bir araya getirdi. Etkinlik, 4 Eylül'de başladı ve 1 ay sürecek.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü münasebetiyle program düzenledi.

Pakistan Büyükelçiliğinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Pakistanlı vatandaşlar ve Müslüman ülkelerin vatandaşları katıldı. Programa vatandaşların yoğun ilgisi devam ederken, 4 Eylül'de başlayan etkinlik 1 ay boyunca devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
