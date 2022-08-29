Pakistan Başbakanı Şerif, afetzedelere helikopterden yardım malzemesi dağıttı

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, binden fazla kişinin öldüğü sel bölgesini ziyaret ederek afetzedelere helikopterden yardım malzemesi dağıttı.

Pakistan şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan son açıklamada, 14 Haziran'dan bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33'e yükseldiği belirtildi. Ülkenin Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, beraberindeki heyetle birlikte afet bölgesine gitti. Belucistan eyaletinin güneydoğusundaki Jaffarabad bölgesinde bir köyü ziyaret eden Şerif, sel mağduru ailelerle bir araya geldi. Şerif, sağlık çadırlarındaki çalışmaları inceledikten sonra afetzedelere helikopterden yardım paketi dağıttı. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Pakistan Başbakanı, felaketin şiddetinin tahmin edilenden daha büyük olduğunu ifade ederek felaketi yaşayan Pakistanlılara destek için ulusal birlik çağrısı yaptı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı verilerine göre 5 milyon 773 bin 63 kişi selden etkilendi. Yetkililer 51 bin 275 kişinin selden kurtarıldığını, 498 bin 442 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

(İHA)