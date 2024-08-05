Özyurt Silah Sanayi CEO'su Hamas saldırıları hakkında paylaşım yaptı

Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt'un Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırıların hemen ardından yaptığı paylaşım tekrar son gelişmelerle sık paylaşılanlar arasına girdi.

İsrail son günlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut, İran'ın başkenti Tahran ve Suriye'nin başkenti Şam'ı da vurdu. İsrail'in saldırılarının ardından sosyal medyada Özyurt Holding CEO'sunun X hesabından 1 yıl önce yaptığı paylaşım kullanıcılar arasında sıklıkla paylaşılmaya başladı.

Özyurt'un bir yıl önceki paylaşımı şöyleydi:

" İsrail'in 11 Eylül'ü.

Hamas, İsrail'e bir saldırı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca vatanlarını savunan fedaileri de olmayacak. İsrail bu defa bölgesel operasyonun ötesinde, dünyanın desteğini de alarak Filistin halkına diz çöktürene kadar saldıracak. Ülkeler kime destek vereceğini açıklarken, satranç tahtası üzerindeki konumunu belirliyor. Meselenin eskisi gibi dönemsel bir konu olduğunu düşünenler de var. Kimileri de Filistin'in tarih boyunca bize attığı kazıkları sıralayarak, kendi çığlığından kendini duyamayanlara laf anlatmaya çalışıyor. Oysa bizim konuşmamız gereken, hangi tarafın daha az suçlu olduğu değil, İsrail'de kırılan fayın devamının tam da altımızdan geçtiğidir. Biz bu tabloyu daha önce gördük ve şahit olduk nasıl Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarını bahane ederek Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi ise bugün de İsrail aynı bahane ile dünya ülkelerini de arkasına alarak daha kanlı ve daha güçlü saldırılar yapacak." - İSTANBUL