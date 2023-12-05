Özvatan doğal gaza kavuştu

Kayseri'nin Özvatan ilçesi; düzenlenen 'Doğal Gaz Verme Töreni' ile doğal gaza kavuştu.

Felahiye ilçesindeki programın ardından Özvatan'a geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada gerçekleşen 'Doğal Gaz Verme Töreni'ne katıldı. İlçe meydanında gerçekleşen Özvatan İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları, SOCAR CEO'su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve Kayserigaz yetkilileri, Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, ziraat odaları temsilcileri, daire başkanları ve ilçe sakinleri katıldı. Başkan Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, "Özvatan'ımız bizim çok önemli değerlerimizden birisidir. Bu bölgenin insanlarının büyük oranda gurbette olması, buradaki çalışmaları takip ediyor olmaları, kadirşinas insanlardan oluşması ve en önemlisi ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı bir anlayış içerisinde olmaları bizleri keyiflendirmektedir. Bu birliğin ve beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşamaktayız" dedi. 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte el ele vererek dayanışma içerisinde hizmet ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Hepsini bir ağabeyleri olarak, bağrıma basarak, son dönemde taşraya yapılan yatırımlarla buradaki insanların daha onurlu, daha keyifli, daha konforlu ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti esirgemeden hayata geçirdiğimizi sizler de biliyorsunuz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 'iki devlet bir millet' anlayışı ile çalıştıklarını söyleyerek; "Kayserigaz bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanımız, mazlum insanların sesi Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli büyüğümüz ve İlham Aliyev de bizim için olmazsa olmaz ve çok önemlidir, 'iki devlet bir millet' diyoruz, bunun gereğini yapıyoruz. Bir olalım, beraber olalım, hep beraber Özvatan, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye, hep beraber Azerbaycan diyoruz" ifadelerini kullandı.

SOCAR CEO'su Elchin Ibadov da büyük bir gururu yaşadıklarını ifade ederek; "Bugün burada Kayserigaz olarak, Kayserigaz'ın ana ortağı SOCAR şirketi olarak büyük gururu yaşıyoruz. Kayseri'nin 16 ilçesinin bugün Felahiye ve Özvatan da dahil olduktan sonra 14 ilçesini gazla buluşturduk. Durmak gibi bir niyetimiz yok, 16 da 16 yapmamız lazım. Bunun içinde Memduh Başkanımızın telkinleri, ısrarlı şekilde bizi yönlendirmesi ve daha da önemlisi destekleriyle birlikte inşallah bu sene sonuna kadar Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimizde temel atma merasimlerini gerçekleştirip önümüzdeki yıl yine bugünlerde 16 ilçemizin 16'sını da doğal gazla buluşturmanın gururunu yaşamak istiyoruz. Hedefimiz, planımız bu ve bu konuda da başarılı bir şekilde bu işlemleri tamamlayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. SOCAR olarak Türkiye'nin en büyük dış yatırımcı unvanına sahip olduklarını dile getiren Ibadov şunları söyledi;

"Doğal gaz yatırım süreci sancılı bir süreç. Bu konuda sabırlı davrandığınız için bu süreçte bize destek olduğunuz için Özvatanlı vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu ilçelerle birlikte Kayseri'de doğal gaz abone sayımızı da 700 binin üzerine ulaştırmış bulunuyoruz. SOCAR şirketi 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu 15 yıllık dönemde Türkiye'nin en büyük dış yatırımcı unvanına sahip olduk, 18,3 milyar dolar yatırım yaparak. Biz bu ülkede hiçbir zaman kendimizi yabancı olarak hissetmiyoruz. Siz büyüklerimizin, Türkiye halkının desteğiyle de hem Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin ortak strateji çıkarlarını korumaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Doğal gaz gibi konforlu, çevreci bir yakıtın buraya gelmesinden dolayı sizleri tebrik ediyor, destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, protokol üyeleri ile birlikte doğal gazın simgesi olan meşaleyi yaktı. - KAYSERİ