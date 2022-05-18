Özlem Çerçioğlu: '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Çerçioğlu, mesajında, "Bizler, Atatürk'ten aldığımız güç ve milletimize olan güven ile çağdaş, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için yarınların umudu olan gençlerimiz ile birlikte, yolumuza yorulmadan devam ediyoruz. Mutlak zaferin ve bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlatmak için bundan 103. yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı attı. İşgal altındaki Anadolu topraklarının, esaretten kurtulmak için bir umuda ve liderliğe ihtiyacı vardı. İşte o umut ve liderlik, Ulu Önder Atatürk ile hayat buldu.

Savaş meydanlarının deneyimli ve cesur askeri olan Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletinin umutlarını yeşertti. Bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancı yükselterek, işgale karşı olan itirazı, güçlü bir şekilde kurtuluş mücadelesine çevirdi. Tarihin gördüğü en büyük özgürlük mücadelelerinden birini veren kahraman milletimiz de emperyalizme boyun eğmemiş ve ülkemizin dört bir yanında verdiği bu üstün mücadele ile şanlı bir destana imza atmıştır.

İnanç ve kararlılıkla yola çıkan Ulu Önder, o günlere dair yaptığı bir konuşmada 'Ben 1919 senesi mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım' demiştir. İşte o yüksek ve manevi kuvvet hiç eksilmeden varlığını korumaktadır. Bizler, Atatürk'ten aldığımız güç ve milletimize olan güven ile çağdaş, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için yarınların umudu olan gençlerimiz ile birlikte, yolumuza yorulmadan devam ediyoruz.

Mutlak zaferin ve bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."