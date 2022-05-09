Bayraklı'daki 'Özkanlar Pazar Yeri' Yeniden Hayat Bulacak

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2018 yılında mahkeme kararı ile kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile yeniden hayat bulacak. Kısa süre sonra temeli atılması planlanan proje ile ilgili olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı halkı için önem arz eden bir konuda daha çözüme yaklaşmanın ve halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın heyecanını yaşıyoruz. Özveri ile süreci yürüten Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çizimleri tamamlanan proje içerisinde pazar yerinin yanı sıra Gençlik Merkezi, Çok Amaçlı Salon, Kreş, Dijital Kütüphane, Eğitim Merkezi ve Otopark da yer alacak. Önümüzdeki aylarda temeli atılması planlanan proje, 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve zemin artı 3 kattan oluşacak.

"BAYRAKLI'YA ÇOK YAKIŞACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Mahkeme kararı ile kapatılmasının ardından vatandaşlarda büyük bir mağduriyet yaratan Özkanlar Pazar Yerini, İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yeniden hizmete açacağız. Sadece bir pazar yeri değil; modern mimarisi, Gençlik Merkezi, Kreş, Kütüphane ve Eğitim Tesisleriyle çok amaçlı bir kompleksi ilçemize kazandıracağız. Bayraklı'ya yakışan bu güzel proje için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine, Bayraklı halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.