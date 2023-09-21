Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Özkan Parlak görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Özkan Parlak görevine başladı.

Özkan Parlak görevini Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan ve Afyonkarahisar tarım ve hayvancılığı yönünden büyük çalışmalar yapmış İbrahim Acar'dan teslim aldı. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından karşılanan Özkan Parlak, çalışanlarla tanışarak görevlerinde kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR