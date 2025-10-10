Özgürlük Filosu'ndaki 94 aktivist Türkiye'ye getirildi

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist Türkiye'ye getirildi. Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistleri; yakınları, çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda Filistin destekçisi karşıladı.

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist Türkiye'ye getirildi. Aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK6921 sefer sayılı özel uçak, Ürdün'den saat 12.00'de hareket etti ve saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aktivistleri havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda Filistin destekçisi vatandaş çiçek ve bayraklarla karşıladı. Aileleri ve yakınları ile hasret giderip duygu dolu anlar yaşayan Türk aktivistler, havalimanındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık muayenelerinin yapılması için kendilerine tahsis edilen araçlarla polis korteji eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürülecekleri öğrenildi. Aktivistlerin buradaki sağlık muayenelerinin tamamlanmasından sonra ise emniyette ifade vermeleri bekleniyor.

"94 kişilik bir kafileyi Türk Hava Yolları uçağıyla ülkemize getiriyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya yaptığı açıklamada, "Bugün bir başka tahliye operasyonuyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Gazze'de devam eden insanlık dışı muamele ve soykırıma tepki olarak bütün dünyada farklı kesimlerin farklı tepkiler oldu. Üniversitelerden akademisyenlerden öğrenciler, sivil halk şehirlerden yaptıkları sivil eylemlerle bu insanlık dışı muameleye tepkilerini gösterdi. Bu tepkiler kapsamında son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud filosundan sonra Özgürlük Filosu girişimi de son günlerde gündemimizde olan bir konuydu. İnsanlığın takip ettiği bir gelişmeydi. Bildiğiniz gibi Sumud Filosu'na İsrail, uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde müdahale etti. Eylemcileri, aktivistleri alıkoydu. Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek tahliyelerini gerçekleştirdik. Bugün yine insani saiklerle ve barışçıl amaçlarla hareket eden Özgürlük Filosu bildiğiniz gibi 8 Ekim'de uluslararası karasularında İsrail kuvvetleri tarafından engellendi ve alıkonuldu. Bunlar içerisinde 3 tane sayın milletvekilimiz de bulunmaktaydı. Bildiğiniz gibi onların tahliyesini Türk Hava Yolları ve Tel Aviv Konsolosluk yetkililerimizin koordinasyonu sonucunda ülkemize getirdik, tahliyelerini gerçekleştirdik. Aktivistler alıkonulduktan sonra İsrail yetkilileri tarafından sorgulanmak ve deport işlemleri tamamlanmak üzere cezaevlerine nakledildiler. Yapılan girişimlerimiz neticesinde tahliye operasyonlarını gerçekleştirdik. Milletvekillerimizi Bakü üzerinden tahliye ettik. Bugün ise 18 vatandaşımız ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 94 kişilik bir kafileyi Türk Hava Yolları uçağıyla ülkemize getiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hukuki durumları başta olmak üzere sağlık durumları ve her türlü insani durumları Tel Aviv Konsolosluk yetkililerimiz tarafından yakından takip edildi. Ülkemizin ilgili kurumları temaslarını sürdürdüler. Bugün 18'i vatandaşımız, 76 kişi de diğer ülke vatandaşının tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. 4 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz tahliye ile 137 kişiyi ülkemize getirmiştik" dedi.

"Bu ateşkes inşallah Gazze halkının insani yardımları almasına ve ablukanın kaldırılmasına vesile olacak ciddi bir adım olur"

"Yapılan operasyonlar, ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun vatandaşına sahip çıkıyor ve onun hukukunu korumak için gereken bütün tedbiri alıyor" diyen Kulaklıkaya, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Sumud ve Özgürlük Filosu Gazze'de yaşanan insanlık dramına bütün insanlığın dikkatlerinin bir kez çekilmesini sağlamış ve Gazze halkının da yalnız olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Bütün bu yaşananlara paralel olarak bir ateşkes süreci var. Bu sürecin realizasyonunda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İslam ülkelerinin liderlerinin önemli katkılarıyla ulaşılmış bir ateşkestir. ve bu ateşkes inşallah Gazze halkının insani yardımları almasına ve ablukanın kaldırılmasına vesile olacak ciddi bir adım olur. Ülke olarak varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını beklediğimiz vurgulamak isteriz. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında ülke olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Orta Doğu'da kalıcı barış, Filistin meselesinin adil bir çözüm bulmasıyla mümkündür. Uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması yönünde güçlü bir beklentisi bulunmaktadır. Bu bağlamda son dönemde bir çok Batılı ülkenin Filistin'i devlet olarak tanımısı çok derece önemli bir gelişme olmuştur." - İSTANBUL