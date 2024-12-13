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Özgür Suriye'de İlk Cuma Namazı Emevi Camii'nde Kutlandı

Özgür Suriye'de İlk Cuma Namazı Emevi Camii'nde Kutlandı
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgür Suriye'de ilk cuma namazı Emevi Camii'nde kılındı. Binlerce kişi camide toplanarak özgürlüğü kutladı ve tekbir sesleri yükseldi.

Esad rejiminin devrilmesiyle zincirleri kırılan Emevi Camii'nde ilk cuma namazının ardından tekbir sesleri yükseldi.

Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının devrilmesinin ardından esaretten kurtulan halk, özgür Suriye'de ilk cuma namazını kıldı. Binlerce kişinin akın ettiği başkent Şam'ın kalbindeki Emevi Camii'nin zincirleri kırıldı. Müslümanlar, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olan tarihi camide baskı olmadan ibadetlerini yerine getirdi. Devrimin sembolü haline gelen camide saf tutan Suriyeliler, tekbirler getirerek özgürlüğün sevincini yaşadı. Caminin çevresinde toplanan onlarca çocuk ve kadın da yeni Suriye bayraklarıyla zaferi kutladı.

Çocuğuyla birlikte camiye gelen bir Suriye vatandaşı yaptığı açıklamada, "Çok şükür durum çok iyi, herkes çok mutlu inşallah her şey bundan daha iyi olacak. Buraya cuma namazını kılmaya ve halkla sevincimizi paylaşmaya geldik" dedi. Suriyeli bir kadın ise ilk defa özgür Suriye'de dışarı çıktıklarını ifade ederek, eskiden baskı altında yaşadıklarını ve özgürlüğü kutlamak için camiye geldiklerini söyledi.

"Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Şam'ın sembolü Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı. Hadisler ve Şam geleneğine göre, Emevi Camii'nin bir minaresine Hazreti İsa'nın kıyamet günü öncesinde gökten ineceği ve Müslümanları bir araya toplayarak bir diriliş gerçekleştirileceğine inanılıyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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