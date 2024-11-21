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Özgür Sefa Sezer'e Veda Yemeği Düzenlendi

Özgür Sefa Sezer'e Veda Yemeği Düzenlendi
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Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer için 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesi dolayısıyla düzenlenen veda yemeğine Kaymakam, Başsavcı ve birçok kamu amiri katıldı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Özgür Sefa Sezer için veda yemeği düzenlendi.

Kahta Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Veda yemeğinde konuşma yapan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer'e Kahta'daki özverili çalışmaları için teşekkür etti. Kaymakam Soysal, Sezer'in 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak sürdüreceği yeni görevinde de başarılı olacağına inandığını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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