Özgür Özel Tepebaşı Belediyesi'nin İftar Programına Katıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, binlerce vatandaş ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftarlarında adres bu kez Uluönder Mahallesi oldu. Binlerce Eskişehirlinin katılım gösterdiği iftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katıldı.

Özgür Özel programda yurttaşlara şöyle seslendi:

"Ben böyle bir iftar organizasyonu için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve çalışkan ekibine teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten gözlerime inanamadım, 5 binin üzerinde kişinin iftar yaptığı bir Halil İbrahim sofrası kurulmuş. Tepebaşı Belediyesi sadece Eskişehir'e yaptığı hizmetlerle sınırlı kalmıyor. Her salı günü birçok kadını ilk kez Anıtkabir'e, Meclis'e getiriyor. Ankara'yı ilk kez gören kadınların mutluluklarına birçok kez şahit olduk. İyi günlerde böyle çalışmalar yaptılar. Kötü günlerde ise 6 Şubat depreminden sonra 7 Şubat günü öğle saatlerinde deprem bölgesinde ilk sıcak çorbayı dağıtan belediye Tepebaşı Belediyesi'dir. Sonra da çadırında 3 öğün kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ile çayı ile İslahiye'deki depremzedelere 25-30 personel ile inanılmaz bir dostluk eli uzattılar. Hem o emekleri hem de bu iftar sofraları için teşekkür ediyoruz. 'İktidara geldiğinizde Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz' diyenlere ' Eskişehir Büyükşehir'i, Tepebaşı'nı, Odunpazarı'nı nasıl yönetiyorsak' diye cevap veriyoruz. Başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de yerel yönetimlerdeki liyakatli, özverili, namuslu insanların çalışmaları olduğu gibi genel seçimlerden sonra Türkiye'yi öyle yöneteceğiz. Bugün Eskişehirli iki milletvekilimiz bize eşlik etti ama umut ediyorum mayıs ayından sonra Eskişehir'de CHP'nin dört, beş milletvekili olacak. Eskişehir en iyisini hak ediyor."

Başkan Ataç ise "Yoğun programı arasında büyük iftarımıza katıldığı için Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'e teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte güzel bir iftar ortamı yaşadık. Biz ne zaman salı günü TBMM'ye vatandaşlarımızı götürsek kendisi bizi hep misafir eder. Eskişehirlilerin gözünde Özgür Özel çok değerlidir, Eskişehir'in de kendisinde ayrı bir yeri olduğunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu.