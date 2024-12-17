Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Şam'da bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Ellerini attıkları her yerden ceset çıktı

Özel Ümit Hastaneleri Personeli Yılbaşı Eğlencesinde Bir Araya Geldi

Özel Ümit Hastaneleri Personeli Yılbaşı Eğlencesinde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri personeli, yeni yıl etkinliğinde ünlü şarkıcı Kerem Aksen'in eşlik ettiği keyifli bir gece geçirdi. Organizasyonda, yönetim ve insan kaynakları yöneticilerinin güzel dilekleri ön plana çıktı.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri personeli, düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Özel Ümit Hastaneleri personeli yeni yıla erken girdi. GAGA'da düzenlenen yılbaşı eğlencesine Ünlü şarkıcı Kerem Aksen, şarkılarıyla eşlik etti. Gecenin organizasyonunu gerçekleştiren Özel Ümit Hastaneleri Hakla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, 2025 yılının herkes için sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ederek, "Hepinizin huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Bu geceyi düzenlememize imkan sağlayan yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hepinizle gurur duyuyoruz"

Daha sonra söz alan İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ise, "2024 yılını zorluklarla ve başarılarla geride bırakıyoruz. Her birimiz sadece mesleğimizi değil, insanlığın en güzel değerlerini temsil ediyoruz. Hayat kurtarma, şifa verme gibi kutsal değerlerimizi her şartta yerine getirdiğiniz için hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor günler geride kaldı, eğlenme zamanı"

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu ise şunları söyledi:

"Hepiniz çok güzelsiniz. Bu senenin konsepti 2025 yılına hoş geldin demek. Bu gece, geride kalan zor günleri unutup gönlünüzce eğlenmeniz için düzenlendi." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
img

Tek başına maç izleyip çılgınlar gibi sevindi
img

Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti

Son Dakika Haberleri

Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.