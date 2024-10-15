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Özel Ümit Hastaneleri'nden Türk Halk Müziği Konseri

Özel Ümit Hastaneleri'nden Türk Halk Müziği Konseri
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Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan konser, Özel Ümit Hastanesi çalışanlarından oluşan koronun, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği performansı ile dikkat çekti. Konserde ekip ruhunun ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde Özel Ümit Hastaneleri'nin geleneksel Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Özel Ümit Hastanesi çalışanlarından oluşan koronun ve Şef Polen Cengiz'in uzun bir çalışma sonucu sergilediği, 'Gönlümüzdeki Türküler' konseri izleyicilerden not aldı. Başarılı orkestra eşliğinde türkülerini seslendiren Özel Ümit Korosu, türkülerini mesleğini icra ederken yaşamını yitirmiş sağlık çalışanlarına armağan etti.

"Bu yalnızca bir konser değil"

Gecede konuşan Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi Dr. Hakan Bozoğlu, organizasyonu gerçekleştiren Özel Ümit Hastaneleri Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler'e teşekkür etti. Bozoğlu Sanat Yönetmeni Polen Cengiz'e de çiçek vererek, "Bugün burada, şirketimizin en değerli varlığı olan siz kıymetli çalışanlarımız tarafından düzenlenen bu harika etkinlikte bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konser yalnızca müzik dolu keyifli bir akşam sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ekip ruhunu, iş birliğini ve dayanışmayı pekiştiriyor" dedi.

"Hep birlikte daha nice başarıları paylaşacağımızdan hiç şüphem yok"

Sahnede performans sergileyen tüm çalışanları yürekten tebrik ettiğini ifade eden Bozoğlu, "Bu organizasyonu hayata geçiren tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler için, böylesine büyük bir ailenin parçası olmak gerçekten gurur verici. Hep birlikte daha nice başarıları paylaşacağımızdan hiç şüphem yok." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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