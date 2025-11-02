Özel Ümit Hastaneleri Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı

Özel Ümit Hastaneleri, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü düzenlenen özel bir geceyle kutladı.

Özel Ümit Hastaneleri, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü, hastane yönetimi, doktorlar, personel ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen özel bir geceyle kutladı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Coşkuyla geçen gecede, hastane kadrosuna yeni katılan 7 uzman hekim de davetlilere tanıtıldı.

"Cumhuriyetimizi hep birlikte kutluyoruz"

Gecede; Özel Ümit Hastaneleri Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılını hep birlikte kutlamak için bu özel gecede bir araya geldiğimizde" diyerek teşekkür etti. İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" sözlerini hatırlatarak, "Bizler de bu anlayışlarla, kaliteli sağlık hizmetini daha güçlü yaşatmaklarla hayatta kalmaktan gurur duyarız" ifadesini kullandı.

"Rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz"

Gecenin açılış konuşmasını yapan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu, "Ümit Hastaneleri olarak yönetimimiz gecemize hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlarken, bu güzel vatanı evde olmak üzere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Yeni doktorlar tanıtıldı

Kutlama gecesinde ayrıca hastane ekibine yeni katılan doktorların gösterileriyle tanıtıldı. Yeni kadroda; Acil Hekimi Dr. Ahmet Kar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Tekin Çakar, Üroloji Uzmanı Dr. Ali Kaan Eren, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Nargız Salahova, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Abdullatif Şirin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Kübra Erkilet ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Sevilay Aynacı yer aldı.

Özel Ümit Hastaneleri ailesi, Cumhuriyet coşkusunu paylaşırken aynı zamanda kurumun içindeki dayanışmayı, vefa ve birlik mesajlarını da pekiştirdi. - ESKİŞEHİR