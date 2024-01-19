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Özel Okul Ücretleri Arttıkça Öğrenciler Devlet Okullarına Nakil Oluyor

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Eğitim-İş Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Olcay Dal, artan özel okul ücretleri nedeniyle öğrencilerin devlet okullarına nakil olmaya başladığını söyledi. Dal, 'Yükselen fiyatlarla biz şunları görüyoruz. Özel okullardan artık öğrenciler devlet okullarına nakil olmaya başladılar. Ağırlaşan bu ekonomik şartlarda sanıyorum ilerleyen günlerde bu ibre daha da hızlanacak' dedi.

Eğitim-İş Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Olcay Dal, artan özel okul ücretleri nedeniyle öğrencilerin devlet okullarına nakil olmaya başladığını söyledi. Dal, "Yükselen fiyatlarla biz şunları görüyoruz. Özel okullardan artık öğrenciler devlet okullarına nakil olmaya başladılar. Ağırlaşan bu ekonomik şartlarda sanıyorum ilerleyen günlerde bu ibre daha da hızlanacak" dedi.

Eğitim-İş Edirne Şubesi yöneticileri, özel okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılı için velilerden talep ettiği okul ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şube Denetleme Kurulu Üyesi Olcay Dal, şunları söyledi:

"SANIYORUM İLERLEYEN GÜNLERDE BU İBRE DAHA DA HIZLANACAK"

"Normal olmayan miktarların üzerinde talep ediyorlar. Sonuçta bunlar ticari işletmedir. Bize kalsa özel okul olmamalıdır. Bu işi devlet tamamıyla kendisi halletmelidir. Kaldı ki, Türkiye'de veliler öğrencileri için çok fazla para harcıyorlar fakat eğitim sistemi bu kadar öğrenci başına para harcamıyor. Edirne gibi bir şehirde bu kadar özel okul olmasını da sorgulamak lazım. Yeni yerleşim bölgesindeki sınıfların kalabalıklığı velileri daha önce özel okula itiyordu. Hatırlarsanız özel okula giden öğrencilere, öğrenci başına 3 bin lira destekleme vermişlerdi. Alışkanlık devam etti ama bu yükselen fiyatlarla biz şunları görüyoruz; özel okullardan artık öğrenciler devlet okullarına nakil olmaya başladılar. Ağırlaşan bu ekonomik şartlarda sanıyorum ilerleyen günlerde bu ibre daha da hızlanacak."

"ÖĞRETMENLERE İNSANCA YAŞAYABİLECEKLERİ ÜCRET VERMİYORLAR"

Eğitim-İş Edirne Şube Mali Sekreteri Erhan Toprak ise şunları kaydetti:

"Özel okul ücretleri bu kadar artmışken özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerinin asgari ücret düzeyinde kalması çok komik. Veliden o kadar ücret talep eden özel okul işletmeleri çalıştırdıkları öğretmenlere insanca yaşayabilecekleri ücret vermiyorlar. Bu da büyük bir sorun."

Kaynak: ANKA / Yerel

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