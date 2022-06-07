Özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek - Haberler

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Özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Yerel
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Özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek Kayseri'de ilk ve ortaokulda öğrenimi sürdüren özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, 3 ülkeye ihraç edilecek.

Özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek

KAYSERİ - Kayseri'de ilk ve ortaokulda öğrenimi sürdüren özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, 3 ülkeye ihraç edilecek.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan İlk ve Ortaokulu'nda özel eğitim sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, oyuncak yapımına başladı. Zaman içerisinde aldıkları eğitimler ile kendilerini geliştiren öğrenciler, birbirinden güzel oyuncaklar yapmaya başladı. Tahtalardan kuş evi, ses ağacı ve at gibi oyuncaklar yapan öğrencilerin el emeği ürünleri, bir firma tarafından beğenildi. Firma tarafından alınan oyuncaklar, Hırvatistan, Romanya ve Almanya'ya ihraç edilecek.

Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali Aldal, "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftasıdır. Bakanlığımız bu ikincisini kutluyor. Bizde bu haftada bir work shop yapalım diye yola çıktık. Burada yaklaşık 6 aylık bir emeğimiz var. Okulumuzda da 12 tane özel eğitim sınıfı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle 6 aydır ahşap oyuncak üretimini başlattık. Kayseri'de bir firmadan yardım alarak bu işe başladık. Parçaları yaptık, birleştirdik ve boyadık. Bu ürünlerinde yurtdışına satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şuanda Hırvatistan, Romanya ve Almanya'ya bu ürünlerimiz gidecek. Daha sonra da diğer ülkelere ihraç edeceğiz. Bu çocuklarımıza da maddi olarak katkı olacak. Manevi olarak da velilerin ve çocukların kendisini iyi hissetmesini sağlayacak. Bu çocuklarımız bizde 8 yıl kalıyorlar. Bu süre içerisinde üretebildiğimiz kadar fazla oyuncak üretip çeşitlendireceğiz. Çocuklarında kendilerine hem bir maddi gelir sağlamasını hem de kendilerini iyi hissetmesini sağlayacak çeşitli aktiviteler yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul öğrencisi Berat Kara da, oyuncakları yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yerel

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