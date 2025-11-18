Haberler

Özel Öğrencilerden Yeşim Akbaş'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesindeki özel eğitim öğrencileri, başından vurularak hayatını kaybeden hayırsever müzisyen Yeşim Akbaş'ın 29. doğum gününü onun anısına kutladı. Etkinlikte, Akbaş'ın ailesi ve annesi, özel çocuklarla birlikte duygusal anlar yaşadı.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki özel öğrenciler, Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından vurularak ölen Yeşim Akbaş'ın doğum gününü unutmadı. Hazırladıkları pastayla Akbaş'ın bugün yaşasa girecek olduğu 29'uncu yaşayan kutlayan özel çocuklara Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş da eşlik etti.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel ihtiyaçlı öğrenciler, 26 yaşında hayatını kaybeden hayırsever iş insanı ve müzisyen Yeşim Akbaş'ın 29. yaş gününü, ailesinin isteği üzerine doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek kutladı. Duygusal anlara sahne olan etkinlikte Akbaş'ın özel çocuklara olan sevgisi bir kez daha hatırlandı.

Engelli bireylere ve sokak hayvanlarına destekleriyle biliniyordu

Simav ve Demirci ilçelerinde iki işyeri bulunan güzellik merkezi sahibi Yeşim Akbaş, özellikle engelli çocukların eğitimi ile engelli sokak hayvanlarının bakım ve tedavisine verdiği destekle tanınıyordu.

Aynı zamanda iyi bir müzisyen olan Akbaş, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte özel çocukların özel günlerine sık sık gidiyor, onlara mini konserler vererek mutlu ediyordu.

Anne Aysun Akbaş: "Yeşim'i unutmayacağız, unutturmayacağız"

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan anne Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, kızının iyilik dolu yaşamını hatırlatarak şunları söyledi:

"Tüm canlılara özel bir ilgisi ve sevgisi vardı. Özellikle özel çocuklara karşı tarifsiz bir sevgi beslerdi. Bu yüzden doğum gününü onun çok sevdiği özel çocuklarla kutlamak istedik. Bize bu imkanı sağlayan Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız'a, tüm öğretmenlere ve öğrencilerine Akbaş Ailesi olarak teşekkür ediyoruz." - MANİSA

