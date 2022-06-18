Özel kesimhanede toplu kurban kesimi için izin şart - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel kesimhanede toplu kurban kesimi için izin şart

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Özel kesimhanede toplu kurban kesimi için izin şart

Bilecik Valiliği, kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne yazılı olarak müracaatta bulunması gerektiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği, kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne yazılı olarak müracaatta bulunması gerektiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban kesimi yapacak kişilere duyuruda bulundu. Açıklanan duyuruda, "2022 yılı kurban hizmetlerinin yürütülmesine dair resmi gazetede yayımlanan tebliğ ve Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca alınan karar doğrultusunda belediye başkanlığınca belirlenen kurban kesim yerleri dışında toplu olarak kurban kesimi yapacak mezbahane ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin; kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan izin ve yetki alması gerekmektedir. Bu sebeple kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 1 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar doğrudan Bilecik İl Müftülüğü'ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title