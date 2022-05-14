Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı - Haberler

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen kutlama programında özel insanlar gönüllerince eğlendi.

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan "Engelliler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda özel insanlar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Hafta dolayısıyla özel insanlara çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı programda spor etkinlikleri, müzik dinletileri, halat çekme ve çuval yarışları ile dart turnuvası gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel