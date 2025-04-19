Özel İhtiyaçlı Öğrenciler Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Gaziantep Kent Konseyine üye özel ihtiyaçlı öğrenciler ve öğretmenleri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile bir araya gelen çocuklara İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan birimler gezdirildi. Jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtılarak köpek unsurlarınca çeşitli gösteriler icra edildi. Gösteri sonrası çeşitli hediyeler dağıtılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - GAZİANTEP