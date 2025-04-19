İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Özel İhtiyaçlı Öğrenciler Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Özel İhtiyaçlı Öğrenciler Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te özel ihtiyaçlı öğrenciler ve öğretmenleri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma araçlarını inceleyip gösterilere katıldılar.

Gaziantep Kent Konseyine üye özel ihtiyaçlı öğrenciler ve öğretmenleri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile bir araya gelen çocuklara İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan birimler gezdirildi. Jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtılarak köpek unsurlarınca çeşitli gösteriler icra edildi. Gösteri sonrası çeşitli hediyeler dağıtılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.