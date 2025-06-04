Özel Hatem Hastanesi'nden Kurban Bayramı Kutlaması

Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Aytaç, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekerek, bu özel günlerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Aytaç, "Toplumsal hayatımızın simgeleşen günlerinden biri olan ve insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde yaşandığı günlerdir. Bayramlar, bizi biz yapan ortak değerlerimizdir. Bu nedenle gelenek ve göreneklerimizin bir sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmak, bayramlarımızı yaşamak ve yaşatmak hepimizin görevidir" dedi.

Tüm halkın ve bayramda görev başında olan sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Aytaç, "Özellikle sağlık camiası olarak bizler, böylesi anlamlı günlerde hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmenin yanında, vatandaşlarımızın sağlığını en büyük önceliğimiz olarak görmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ambulans ve acil servislerde nöbet tutan, hastanede mesai yapan sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP