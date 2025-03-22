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Özel Harekat Polisi 42. Yılını Kutladı: Aksiyon Dolu Eğitimler

Özel Harekat Polisi 42. Yılını Kutladı: Aksiyon Dolu Eğitimler
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Özel Harekat Başkanlığının 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan tatbikatlarda, özel harekat polislerinin sergilediği zorlu eğitimler ve operasyonel manevralar büyük ilgi gördü. Tatbikatlar, izleyenlere aksiyon dolu sahneler sundu.

Özel Harekat Başkanlığının 42. yılını kutlayan özel harekat polisleri, sergiledikleri zorlu eğitimler ve operasyonel manevralarla nefes kesti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığının 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı görüntülerde, polislerin hem eğitim sahasında hem de toplumsal olaylara müdahale anlarında gösterdikleri üstün performansı gözler önüne serdi. Yüksek tempolu taktik eğitimlerinden bina baskınlarına, hedef atışlarından fiziksel dayanıklılık testlerine kadar birçok aşamayı içeren görüntüler, polislerin olağanüstü hazırlık sürecini bir kez daha ortaya koydu.

Özel harekat polislerinin tam teçhizatlı şekilde gerçekleştirdiği tatbikatlar, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan sahneler sundu. Görüntülerde, senaryo gereği rehinelerin kurtarılması, hızlı müdahale timlerinin hareket kabiliyeti ve toplumsal olaylara yönelik stratejik manevralar da yer aldı.

Paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük ilgi çekerken, özel harekat biriminin her türlü zorluğa karşı hazır olduğu bir kez daha vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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