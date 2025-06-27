Özel Güvenlik Haftası Kapsamında Anlamlı Ziyaret

Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güvenlik Müdürü Erdal Peker ile kentteki çeşitli kurumlarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, özellikle KAAN Projesi kapsamında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı özel güvenlik personellerini tebrik ederek, kendilerine teşekkür belgeleri takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elbir, güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli yürütülmesinde özel güvenliğin önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ziyaretlerinden dolayı özel güvenlik görevlilerine teşekkür edildi. - KÜTAHYA