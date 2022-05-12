Özel günde hayallerini gerçekleştirdiler

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sene başında oluşturulan dilek kavanozuna hayallerini yazan özel insanların hayalleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda gerçekleştirildi.

Çerkezköy ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği'nde oluşturulan dilek kavanozuna hayallerini yazan engelli bireylerin hayalleri gerçeğe dönüştü. Dernek üyeleri üyeleri Ümit Pıtırlı ve Halim Kıral'ın polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi. Pıtırlı ve Kıral polis üniforması giyerek dernek önüne gelen resmi polis aracı ve motorize trafik polisi ekipleri eşliğinde şehir turu atarak hayallerini gerçekleştirdiler. Dernek üyelerinden Ümit Pıtırlı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Polisleri çok seviyorum. Hayalini kurduğum motosikletli trafik polisi oldum. Polis kıyafetimi de giyerek motosikletle şehir turu yaptım. Bu imkanı bana sağlayanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polis telsizine bağlanarak polisleri çok sevdiklerini kaydeden Ümit Pıtırlı ve Halim Kıral gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Dernek üyelerinden Tuğrulcan Baştürk ise etkinlikler çerçevesinde çocukluktan beri hayalini gerçekleştirdiği VİP araçla şehir turu attı. Annesi Emel Baştürk ile birlikte VİP araçta unutulmaz bir gün yaşayan Baştürk kendisine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti. Anne Emel Baştürk, "Tuğrulcan'ın çocukluktan beri iki hayali vardı. Birincisi VİP araçla tur atmak, ikincisi ise beş yıldızlı otel sahibi olmaktı. İlk hayalini gerçekleştiriyoruz. İmkan sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

10-16 Mayıs Sakatlar Haftasını dolu dolu kutladıklarını kaydeden Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, "Bugün üyelerimizden Ümit Pıtırlı yunus motoruna, Halim Kıral resmi polis arabasına, Tuğrulcan Baştürk ise VİP araçla şehir turu atmak istedi. Kendileri unutulmaz bir gün yaşadılar. Bugün çocuklarımızın hayalini gerçekleştiren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel