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Özel gereksinimli Şevval'in düğün hayali gerçek oldu

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Bursa'da yaşayan 25 yaşındaki doğuştan Williams sendromu hastası Şevval Morina'nın düğün hayali, komşular ve ailesi tarafından gerçekleştirildi. Şevval'in düğünü için para toplanarak, organizasyon düzenlendi ve gerçek bir düğünden farkı olmayan bir gece yaşandı.

Bursa'da özel gereksinimli 25 yaşındaki Şevval Morina'nın düğün hayali gerçek oldu. Komşular ile aile bir araya gelerek Şevval'e unutmayacağı bir an yaşattı.

Bursa'da yaşayan 25 yaşındaki doğuştan Williams sendromu hastası Şevval Morina (25), komşularından birinin evlenmesi üzerine mahallede düzenlenen düğünü görünce, kendisine de düğün yapılmasını istedi. Bunun üzerine aile ve mahalle sakinleri bir araya gelerek Şevval için düğün düzenlemeye karar verdi. Komşular bir araya gelerek para topladı ve Şevval'in düğünü için gerekli her şeyi temin etti. Önce kuaföre götürülen Şevval'in daha sonra ise davetiyesi basıldı. Pazar günü akşam saat 19.00'da başlayan düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Düğünde oyunlar oynanırken örf ve adetler de yerine getirildi. Gerçek bir düğünden farkı olmayan organizasyonda Şevval'in yüzündeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Anne Nurşen Morina, "Her şey komşumuzun kızının evlenmesiyle başladı. Şevval dile getirdi. Şevval'in düğün isteği kısa sürede büyüdü. Komşular, gençler, delikanlılar hepsi seferber olarak kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Müzikler ayalardık, normal bir düğünden farkı olmadı. İçecekler, yemekler, pilavlarımız ve çerezlerimizi dağıttık" diye konuştu.

Şevval Morina ise, "Çok sevdim, çok duygulandım. Allah herkesten razı olsun. Böyle bir duyguyu Allah herkese nasip etsin. Hayalim gerçek oldu. Duygusal, eğlenceli çok şey yaşadım. Mutlu hissettim kendimi. Çok özelim, herkes çok seviyor beni" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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