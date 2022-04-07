Özel gereksinimli öğrenciler gönüllerince eğlendiler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda bulunan özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Davraz Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu "Amacımız İlçemizde eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencilerinin aileleri ile birlikte çevresinde yer alan tarihi, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıması, birbirleriyle kaynaşması, eğitsel, kültürel ve sportif ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarının da giderilmesidir" dedi. Armutoğlu, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için bir dizi çalışma başlattıklarına işaret ederek,"Eğirdir'de bulunan 5 özel eğitim sınıfında eğitim alan 7 öğrencimiz ve ailelerini misafir ettiğimiz bu çalışmamızda özel çocuklarımız özel kayak kıyafetlerini giyerek eğlendi ve adeta "Yaşama Gülümse" mesajı verdiler" Bu vesile ile özel çocuklara desteklerini esirgemeyen Davraz Perçemkaya Snowboard Kayak Odası'na teşekkür ederiz" diye konuştu. - ISPARTA