Özel gereksinimli çocuklardan fidanlara can suyu

UŞAK - Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "Her Mahalleye En Az 100 Fidan" projesi başlatan Uşak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çokkozlar Piknik Alanı'nda düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde yüzlerce ağacı toprakla buluşturdu. Uşak'ta okuyan özel gereksinimli çocukların misafir edildiği programda dikilen ağaçlara çocukların isimleri asıldı.

Yeşil bir Uşak için hız kesmeden çalışmaya devam eden Uşak Belediyesi'nin bugünkü etkinliğinde, özel gereksinimli çocuklarla buluşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a Belediye Başkan Yardımcıları ile Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu ve Halk Eğitim Merkezi'nden yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmen eşlik etti. Etkinlikte konuşan Başkan Çakın; tüm dünyada meydana gelen iklim değişikliğinin geleceğimizi tehdit eder hale geldiğini belirterek, bu kapsamda atılacak adımların giderek daha da anlam kazandığını söyledi.

Başkan Çakın; "Farkındalık Oluşturmak İçin Çalışıyoruz"

Çevre konusunda sadece bireysel olarak değil tüm kurumlar olarak ortak bir seferberlik halinde çalışılmasının önemine değinen Çakın; "Biz her sene bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle bir araya geliyoruz. Daha önce öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte ağaç dikim etkinlikleri gerçekleştirmiştik. Bugün de Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu ve Halk Eğitim Merkezimizle ortak bir şekilde özel gereksinimli çocuklarımızla birlikte burada fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu programda da özel çocuklarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce onlar için hizmete açtığımız Umut Parkı'nda da bir araya gelmiş ve keyifli aktiviteler gerçekleştirmiştik. Yine aynı şekilde kent merkezinde yapımı devam eden engelsiz yaşam merkezimizin de inşallah yakın zamanda tamamlanmasıyla birlikte özel çocuklarımıza konforlu bir alan ve ailelerine nefes alabilecekleri yeni ve kapsamlı bir merkez kazandırmış olacağız" dedi.

"Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin Bugünden Harekete Geçmeliyiz"

Ağacın ve yeşilin önemine de değinen Başkan Çakın, susuzluk sorununa karşı da ağaçlandırmanın büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu yüzden kentin dört bir yanında başlattıkları ağaçlandırma seferberliği ile vatandaşlara ve özellikle çocuklara yönelik farkındalık kazandırmak istediklerini vurgulayan Çakın; "Geleceğimize sahip çıkmak için bugünden harekete geçmeliyiz ve bu çalışmaları yapmak zorundayız. Bu yüzden bu etkinliğimizin de faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Özel Çocuklardan Geleceğe Önemli Miraslar

Ağaç dikiminde yer alan özel gereksinimli çocuklar hem Başkan Çakın'la buluşmaktan hem de ağaç dikmekten büyük keyif aldı. Başkan Çakın'la sohbet eden çocuklara etkinlik kapsamında kutu oyunları, boyama kitabı ve yeşeren kalem hediye edildi.

Etkinliğe katılan Tarık Gülmez, "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Bu güzel etkinlikte bizlere yer verdiği için Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a teşekkür ederiz" dedi. İbrahim Görkem ise "Çok güzel bir gündü, doğaya katkı sağladık. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesi şimdiye kadar; Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Parkı'nda, 100. Yıl Parkı'nda ve Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi'nde Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerle yüzlerce ağacı toprakla buluşturmuştu.