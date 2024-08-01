Üye Girişi
Haberler

Özel gereksinimli çocuk, temsili askerlik törenine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yaparak yemin törenine katıldı. 14 yaşındaki Süleyman'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yaparak yemin törenine katıldı. 14 yaşındaki Süleyman'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 14 yaşındaki özel gereksinimli Süleyman Canik için temsili askerlik töreni düzenledi. Silahaltına alınması mümkün olmayan ve askerlik hayali ile büyüyen minik çocuk için Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik töreni gerçekleştirildi. 53 personelin katılımı ile düzenlenen temsili törende, minik Süleyman'ın mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Tören sonunda yemin eden Süleyman'a terhis belgesi verildi.

Süleyman Canik'in ailesi, yıllardır toplu olarak yapılan temsili askerlik törenlerini televizyondan izleyerek bunun hayalini kurduklarını ve çocuklarını üniforma içerisinde görmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkürlerini ilettiler. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Özel gereksinimli vatandaşımıza Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların içindeki vatan sevgisi ile dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Çocuk İnsan Hakları Yerel Yaşam Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title